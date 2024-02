Công an Châu Thành tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(THTG) Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Hứa Nhật Hào, sinh năm 1998, cư trú Khu phố Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành và Phan Văn Sang, sinh năm 1984, cư trú ấp Hoà Ninh, xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

02 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh:Lê Hoài

Theo cơ quan công an, đêm 18-2, nhóm của Hứa Nhật Hào hẹn với nhóm của Phan Văn Sang đến phía trước Trung tâm văn hoá Thể thao huyện Châu Thành để nói chuyện, giải quyết mâu thẫn với nhau. Tại đây, Sang, Hào sử dụng dao đâm gây thương tích một số người trong 2 nhóm.

Căn cứ kết quả xác minh, Phan Văn Sang và Hứa Nhật Hào có hành vi đánh nhau, dùng dao đâm người khác gây thương tích ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Việt