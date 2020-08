Công an Châu Thành khởi tố đối tượng trộm tài sản

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Võ Văn Nghĩa, sinh năm 1997, cư trú ấp 2, xã Tam Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi trộm tài sản.

Đối tượng Võ Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Võ Văn Nghĩa đã có 1 tiền án “trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành án xong vào năm 2018. Ngày 23/6/2020, Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 16/8/2020, Nghĩa tiếp tục trộm 1 cây mai vàng của trên địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây. Trên đường chở mai về nhà, Nghĩa bị Tổ tuần tra của Công an xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành phát hiện, chặn dừng kiểm tra, bắt giữ, thu hồi tang vật. Qua giám định, tài sản có trị giá trên 3 triệu đồng.

Ngọc Diễm