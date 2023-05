Công an cái Bè ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

(THTG) Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đang tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý 11 đối tượng thanh, thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn huyện Cái Bè.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-5-2023, đối tượng Nguyễn Lâm Tấn Phát, sinh năm 2001, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè có biểu hiện tụ tập các đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Lâm Tấn Phát khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong cóp xe của Phát có 1 khẩu súng màu đen đã lắp sẵn 5 viên đạn, 1 túi vải màu đen bên trong có 4 viên đạn, đầu võ đạn bằng kim loại.

Lực lượn công an tiếp tục kiểm tra nhà ở của Phát, phát hiện có trên 11 đối tượng đang tụ tập, thu giữ 10 thanh sắt dạng ống tiếp đầu có hàn dao tự chế, 7 xe mô tô các loại. Công an đã di lý 11 đối tượng về Công an huyện Cái Bè đấu tranh. Bước đầu các đối tượng khai nhận tụ tập tại nhà Phát chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin và ảnh: Quang Thọ