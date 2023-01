Công an Cái Bè khởi tố 2 đối tượng nghiện ma túy về hành vi trộm xe mô tô

(THTG) Ngày 3-1, Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đã thu hồi chiếc xe mô tô, biển số 63X2 – 8296 và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ để trả lại cho người bị mất.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 25/12/2022, nhận được tin báo của người dân tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè về việc bị mất 1 xe mô tô, Công an huyện Cái Bè tiến hành điều tra, phát hiện 02 đối tượng có liên quan là Trương Khắc Bảo và Nguyễn Hoàng Anh, cùng sinh năm 1993, cùng cư trú trên địa bàn huyện Cái Bè.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Lực lượng Công an đã mời Bảo và Anh đến trụ sở công an làm việc. Qua lấy lời khai, 2 đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp xe mô tô. Đồng thời khai nhận nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Cái Bè đã thu hồi xe mô tô, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Trương Khắc Bảo và Nguyễn Hoàng Anh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tin và ảnh: Lê Hoài