Công an Cái Bè bắt quả tang vụ lắc tài xỉu

(THTG) Ngày 15-01, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, phát hiện, bắt quả tang tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè.

Các đối tượng tham gia vụ đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 01 bộ bài tây, một số vật dụng dùng cho việc lắc tài xỉu, 12 điện thoại đi động, 06 xe mô tô và gần 15 triệu đồng. 12 đối tượng tham gia cờ bạc cũng được đưa về trụ sở Công an xã An Cư để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Hồng Phượng