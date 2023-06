Công an Cái Bè bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trương Tấn Sang, sinh năm 1998, cư ngụ ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trương Tấn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Theo kết quả điều tra, vào ngày 27-5, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an huyện Cái Bè và Công an xã Thiện Trung phát hiện đối tượng Trương Tấn Sang đang điều khiển xe trên đường thuộc đoạn thuộc ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe và mời về trụ sở Công an xã làm việc. Qua kiểm tra, Lực lượng công an phát hiện Trương Tấn Sang tàng trữ hơn 0,13g ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Diễm