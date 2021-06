Con dâu trộm hơn nửa tỷ đồng của nhà chồng do mâu thuẫn

(THTG) Một vụ trộm cắp tài sản xảy ra giữa lúc tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tâm lý lo lắng của nhiều người dân ở một vùng quê yên bình, thuộc xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo. Điều đáng nói ở đây không phải vì số tài sản bị mất trị giá hơn nửa tỷ đồng, mà còn vì kẻ trộm chính là người trong gia đình bị hại.

Khoảng 13 giờ ngày 13/6/2021, Công an huyện Chợ Gạo nhận được tin tố giác của ông Phạm Văn Ngọc, cư trú ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo về việc nhà ông bị kẻ gian đột nhập, trộm nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 680 triệu đồng.

Ngôi nhà ông Phạm Văn Ngọc, cư trú ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, nơi xảy ra vụ trộm do chính người trong nhà gây ra. Ảnh: Lê Hoài

Tại cơ quan Công an, ông Ngọc cho biết: người phát hiện tài sản bị mất là con dâu của ông, tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1986, đang sống chung nhà. Theo lời người con dâu, khi đi làm về vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 13/6, Tú phát hiện nhà bị trộm đột nhập, kiểm tra lại tài sản tại phòng riêng, Tú phát hiện mất một số nữ trang bằng vàng và 40 triệu đồng, nên gọi điện thoại báo cho ông Ngọc biết. Về nhà, ông Ngọc còn phát hiện thêm một tủ kính bị vỡ, cùng với đó là số nhẫn 20 chiếc vàng 24K trọng lượng 5 chỉ mỗi chiếc, được ông Ngọc để trong tủ cũng “không cánh mà bay”, nên báo Công an huyện Chợ Gạo.

Số tiền và vàng đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tú trộm được. Ảnh: Lê Hoài

Nhận thấy vụ việc thuộc thẩm quyền do Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, nên Công an huyện Chợ Gạo đã báo cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự. Đơn vị phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an huyện Chợ Gạo khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh điều tra, truy tìm kẻ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp chính là Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tú thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Trước những chứng cứ không thể nào chối cãi, Nguyễn Thị Cẩm Tú đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, do mâu thuẫn với gia đình chồng, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận, sau khi trộm số vàng của ông Ngọc, Tú tạo hiện trường giả để nhằm che đậy hành vi phạm tội và đồng thời cũng đóng giả làm “khổ chủ” là người bị mất tài sản trong vụ việc, nhằm đánh lạc hướng Cơ quan Công an. Sau khi thực hiện hành vi, Tú đã gửi toàn bộ tài sản cho một người hàng xóm cách đó khoảng 500m giữ hộ.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-6, lực lượng Công an thu hồi số tang vật, đồng thời tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tú để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo qui định.

Lê Hoài