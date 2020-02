Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang tạm dừng thăm gặp học viên phòng ngừa virus Corona

+ Tiền Giang tiếp tục cho học sinh được nghỉ học 03 ngày (từ ngày 06/2/2020 đến hết ngày 08/02/2020) để phòng ngừa virus Corona + Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. + Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn Central Group Việt Nam đi khảo sát thực tế các hộ có thanh long giải quyết một phần đầu ra do dịch cúm Corona. + UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị bàn giải pháp tìm đầu ra cho trái cây + Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virút Corona tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tại huyện Tân Phước...