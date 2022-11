CNN: Ukraine thừa nhận bắn tên lửa gần biên giới Ba Lan

- Ngày 16/11, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. - Truyền thông Thái Lan đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. - Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và trên 150 cán bộ, đảng viên cùng nhân dân của khu phố 9 – Phường 5 – thành phố Mỹ Tho dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. - Hơn 100 triệu đồng trao cho người nộp thuế trong chương trình “Hóa đơn may mắn”. - Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. - Tiền Giang có 14 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2022. - Tiền Giang họp mặt đại biểu tôn giáo kỷ niệm 92 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. - Tạm ngừng lưu thông để thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành từ Km 00+900 đến Km 01+200 kinh Xáng Long Định. - Trang chủ của Pau FC vào tối 16-11 đã chính thức thông báo việc họ đồng ý cho Quang Hải về nước tham dự AFF Cup 2022...