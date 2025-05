CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 26/05/2025 ĐẾN NGÀY 01/06/2025

*** Tỉnh Tiền Giang họp Ban Chỉ đạo tỉnh chuẩn bị cho việc tổ chức 2 kỳ thi quan trọng là Thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 và Thi Tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025. * Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tỉnh Tiền Giang có 16.925 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 16.599 thí sinh dự thi chương trình 2018 và 326 thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. * Dự kiến toàn tỉnh sẽ bố trí 735 phòng thi, tổ chức tại 32 điểm thi chính thức và 23 điểm thi dự phòng. * Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026, tỉnh Tiền Giang có 15.098 thí sinh dự thi, diễn ra trong ngày 4 và 5 tháng 6, dự kiến bố trí 33 điểm thi chính với 648 phòng thi. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và các huyện thị thành tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra vào giữa năm. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây tập huấn công tác nghiệp vụ nhận ủy thác vốn vay cho các tổ vay vốn tiết kiệm ở cơ sở. * Xã Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái Bè ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chuẩn bị đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Huyện Gò Công Đông tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. * Xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương thành phố Mỹ Tho tổng kết năm học 2024-2025. * Huyện Tân Phước triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. * Sầu riêng vào mùa thu hoạch rộ nhưng tình hình xuất khẩu bị ách tắt khiến nhà vườn Tiền Giang gặp nhiều khó khăn. * Các tỉnh phía Nam đã có nơi mưa gần 100mm, cảnh báo đợt mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh từ chiều ngày 28-5. * Đắk Lắk: Công an bắt giam nhóm người mặc đồ đen đập phá quán ăn. * Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp nhóm 5 người chuyên chiêu dụ đầu tư tiền ảo trên toàn quốc lừa đảo 10.000 tỷ đồng. * Gia Lai: Phát hiện hầm khai thác vàng trái phép giữa rừng, khi công an đến nơi, “vàng tặc” nhanh chóng tẩu thoát. * Bắc Kạn: Lực lượng chức năng nỗ lực bơm nước, hút cát, tìm người đàn ông đi xe máy bị rơi xuống hố tử thần. * THACO đề xuất tham gia làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. * Ông Medvedev cảnh báo ông Trump về thế chiến thứ 3. * Ông Trump cảnh báo ông Putin đang đùa với lửa. * Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Trung Quốc làm 5 người chết, 19 người bị thương. * Đại sứ quán Mỹ trên toàn cầu được lệnh dừng phỏng vấn visa du học. * Ukraine tấn công bằng drone quy mô lớn vào Nga. * Ông Trump yêu cầu Canada chi 61 tỷ USD cho hệ thống Vòm Vàng. * Nhà Trắng nhờ Tòa tối cao cấp thêm quyền trục xuất người nhập cư.