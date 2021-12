CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN NGÀY 26/12/2021

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 21-12, tỉnh ghi nhận 347 ca F0 mới (tăng 70 ca so với ngày 19-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 31.261 ca. - Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp với Tập Đoàn Green+ tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác video clip “Tuổi trẻ Tiền Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV” - Tập thể công nhân lao động công ty cổ phần may Tiền Tiến tặng sổ tiết kiệm trị giá 186 triệu đồng cho gia đình anh Đỗ Hoàng Khánh Duy, là công nhân có vợ tử vong do mắc Covid-19 - Khởi công dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư hơn 1.335 tỷ đồng - Bộ Y tế đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi; 01 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc Movinavir 200gr điều trị COVID-19. - Chỉ trong vòng 4 tháng tái phát trở lại, tỉnh Tiền Giang ghi nhận có 51 xã, 89 ấp, 183 hộ và 01 cơ sở giết mổ heo tập trung tại 10 huyện, thị, thành đã xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi - Trong năm 2021, trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức hoạt động tư vấn cho hơn 20.400 lao động tìm kiếm việc làm. Đến nay, đã có trên 2.500 lao động tìm được việc làm mới và có 149 lao động được làm việc tại nước ngoài - Trong 11 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm hơn 17% so với năm 2020; tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm hơn 30%...