Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tái hiện Đại thắng mùa Xuân 1975

*** Đoàn lãnh đạo huyện Chợ Gạo thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở xã Quơn Long nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). * Chi bộ Phòng Trinh sát thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025–2030. * Huyện Châu Thành tổng kết công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2024. * Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chợ Gạo tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. * Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 79 năm lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. * Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông tổ chức họp lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. * UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường năm 2025. * Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành dự án trọng điểm Quốc gia và các công trình lớn. * Ngày 26/4 Cần Thơ sẽ khởi công Trung tâm thương mại 5.400 tỷ đồng. * TP. Hồ Chí Minh mở đăng ký tuyển sinh đầu cấp 2025 - 2026 từ ngày 24/5. * Giá vàng sáng 19/4 giảm mạnh sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. * An Giang, Lào Cai, Sơn La lên phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính. * Lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh bị truy nã trong vụ án triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn và vụ nổ súng làm một chiến sĩ công an hy sinh. * Đồng Nai: Bắt giữ nhóm đối tượng mua số lượng lớn ma túy từ biên giới Tây Nam về bán kiếm lời. * TP Hồ Chí Minh: ghi nhận 1 bé gái mắc viêm não hiếm gặp do virus cúm gia cầm H5N1. * Lai Châu: Vợ chồng trẻ hôn mê sâu, tổn thương, suy đa tạng do ăn phải nấm độc. * Tối 18/4 tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Phở 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề \"Tinh hoa Phở Việt - Di sản trong kỷ nguyên số”. * Cao Bằng: Nắng nóng kéo dài, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. * Ngày 21/4 đến ngày 22/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ. * Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Nga. * Tấn công bằng dao bên ngoài một siêu thị ở Đức, hai người bị thương nặng. * Khoảng 50.000 công nhân Indonesia có thể mất việc do thuế quan Mỹ. * Mỹ tuyên bố sở hữu công nghệ có thể “bẻ cong thời gian và không gian”.