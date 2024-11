Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 345 năm Đô thị Mỹ Tho và Chào năm mới 2025

*** UBND huyện Cái Bè tổ chức tập huấn hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án sử dụng tài sản công. * Nhà Thiếu nhi Tiền Giang khai trương đưa vào hoạt động khu vui chơi giải trí phục vụ các em thiếu nhi. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tặng 130 phần quà cho trẻ em khuyết tật tổng kinh phí 52 triệu đồng. * Huyện Chợ Gạo hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình sân khấu ngoài trời tại Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện với kinh phí 1,2 tỷ đồng. * Đoàn lãnh đạo huyện Tân Trụ tỉnh Long An đến giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình giảm nghèo tại thị xã Cai Lậy. * UBND tỉnh Tiền Giang công bố huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao để lấy ý kiến nhân dân. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh làm việc với thành phố Gò Công về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2024. * Phòng Giáo dục huyện Tân Phước khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. * Sở Y tế Tiền Giang kiểm tra công tác vận hành đi vào hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi di dời về trụ sở mới. * Đoàn kiểm tra Quân khu 9 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phước tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy Phó kiêm Tham mưu trưởng. * Công an thực nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ xử lý nhóm 4 người dùng dao, kéo hành hung tài xế taxi ở Bệnh viện Thủ Đức. * Nhân viên xe buýt sông dũng cảm lao ra cứu người nhảy cầu Sài Gòn. * Hưng Yên: Công an quây rào xuyên đêm chặn bắt quái xế. * Sắp có tổ hợp bất động sản ESG đầu tiên ở Đà Lạt. * Các địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão Togaji để chuẩn bị ứng phó. * Khả năng Biển Đông tiếp tục đón cơn bão số 9. * Trà Vinh: Hốt hoảng khi chiếc ghe ngo trong Lễ hội đua ghe Ngo đang đua bị lật giữa sông. * Sắp cưỡng chế công trình trên sân Golf của gia đình đại gia Giám đốc Ngân hàng. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt thành viên tổ chức phản động “Tập hợp dân chủ đa nguyên”. * Kiên Giang: Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng gây bức xúc. * Các địa phương chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công. * Quốc hội chất vấn tư lệnh ngành Ngân hàng, Y tế và Thông tin truyền thông. * Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phê bình 3 huyện chậm giải ngân vốn đầu tư công. * Động đất kép tại Cuba, cường độ lên đến 6,8 độ. * Ukraine mở đợt không kích lớn vào Nga, nhiều sân bay ở Matxcơva tạm ngưng hoạt động. * Ông Trump điện thoại cho ông Putin bàn chuyện Ukraine. * Ông Zelensky kêu gọi tăng cường ngoại giao để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga. * Xả súng trong quán bar ở Mexico làm 10 người thiệt mạng. * Trung Quốc phản đối Luật mới về chủ quyền trên biển của Philippines. * Nhật Bản bầu Thủ tướng lần 2 sau chưa đầy 1 tháng rưởi.