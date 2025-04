(THTG) Khoảng 07 giờ sáng 02/4/2025, sau khi nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Quảng Việt, Lô KI-1, 2 thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 03 xe chỉ huy, 01 xe cứu nạn cứu hộ, 06 xe chữa cháy, 02 xe bơm nước chữa cháy, 02 xe chở phương tiện, thiết bị chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy tại cơ sở thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Chữa cháy tại Khu Công nghiệp Tân Hương

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Tiếp nhận báo cáo nhanh từ Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường, kịp thời động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo công tác điều tra, xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và xử lý các phần việc có liên quan sau vụ cháy.

03 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Phan Văn Trảng, Đại tá Nguyễn Minh Tân và Đại tá Trần Văn Tròn đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác chữa cháy còn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An với 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy, 15 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng chữa cháy ở cơ sở của Khu Công nghiệp Tân Hương và Khu Công nghiệp Long Giang. Đồng thời, Công an xã Tân Hương đã huy động Cán bộ chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ giữ giàn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xung quanh khu vực.

Đến 7 giờ 45 phút, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra tại vị trí kho của 01 công ty chuyên sản xuất, gia công quần áo xuất khẩu, có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn duy trì công tác dập tàn, ngăn lửa bùng phát trở lại và phòng ngừa cháy lan sang các khu vực khác. Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, đánh giá thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Trọng Tín – Bút Xanh