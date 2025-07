Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kiểm tra và làm việc với phường Thới Sơn

*** Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. * Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và làm việc với lãnh đạo phường Mỹ Tho. * HĐND phường Cai Lậy tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa 1, nhiệm kỳ 2021 - 2026. * HĐND các xã, phường tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021–2026 đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. * Đồng Tháp triển khai thi công công trình Đường tỉnh 864 đoạn từ Long Bình đến Phước Trung. * Phòng An ninh mạng - Công an Đồng Tháp cảnh báo thủ đoạn giả danh giáo viên, cán bộ trường học yêu cầu “xác minh thông tin học sinh“ để tiếp cận phụ huynh với mục đích chiếm đoạt tài sản. * Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. * Từ ngày 1/7 đến hết 31/12, người trẻ dưới 35 tuổi vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ 5,9%/năm trong 5 năm đầu. * Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo sắp có biến động lớn về giá đất. * Theo Bộ Tài chính, số doanh nghiệp mở mới trong tháng 6 đạt 24.000 đơn vị, gấp hơn hai lần trung bình cùng kỳ giai đoạn 2021–2024. * 6 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 33,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024. * Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt thi bổ sung đánh giá năng lực. * Phú Thọ: Tạm giam giám đốc công ty Athena Việt Nam sản xuất kem chống nắng giả. * Hà Nội: Tuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án vận chuyển ma túy. * Hà Tĩnh: Bắt tạm giam phóng viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. * Sơn La: Hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm do mưa lớn kéo dài. * Lai Châu: Một người tử vong do sạt lở đất đá trên quốc lộ 4D. * Chiều nay (3/7), giá xăng dự báo giảm tiếp hơn 1.000 đồng/lít. * Anker thu hồi hơn 30.900 pin sạc dự phòng tại Việt Nam. * Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam. * Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy. * Nam Phi phát hiện chủng virus cúm A/H5N1 tại 2 trang trại gia cầm. * Israel: Cháy rừng bùng phát tại ngọn núi linh thiêng. * Chìm phà chở 65 người gần đảo Bali của Indonesia, ít nhất 2 người tử vong. * Hàn Quốc: Hơn 400 ca bệnh liên quan đến nắng nóng. * Thời tiết ngày 3-7: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.