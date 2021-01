Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(THTG) Từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tiền Giang sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý, giải quyết vấn đề trật tự giao thông lòng lề đường, phải đảm bảo trật tự an toàn dịp Tết Nguyên Đán năm 2021. Đây là một trong những lưu ý quan trọng của ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 được tổ chức ngày 07-01-2021.

Quang cảnh hội nghị chuẩn bị cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Việt Bình

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và các địa phương, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật; đồng thời công tác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Vĩnh cũng lưu ý các ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vấn đề cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa; xử lý điểm đen; phân cấp xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.

Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cần quyết tâm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, song hành với việc đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19; có phương án xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành và các đơn vị có liên quan cần thực hiện tốt công tác phối hợp khi phà Rạch Miễu tạm được đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên Đán năm 2021. Cùng với đó lực lượng chức năng cũng cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên Nghị định 100; nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện vận tải hành khách và kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo thông kê, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 2.043 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.291 người, bị thương 1.210 người. So sánh với giai đoạn 2011-2015, số vụ tai nạn giao thông tăng 168 vụ, tăng 58 người chết, giảm 288 người bị thương. Riêng trong năm 2020 toàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 496 vụ tai nạn giao thông, làm chết 297 người, bị thương 274 người. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 136 vụ, số người chết tăng 55 người và số người bị thương tăng 76 người. Hiện trường vụ tai nạn làm 01 nạn nhân tử vong và 01 bị thương. Ảnh: Lê Hoài Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tiền Giang triển khai các giải pháp trọng tâm về quản lý nhà nước; về giáo dục và tuyên truyền an toàn giao thông; giải pháp về kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông; giải pháp về quản lý phương tiện; về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ; giải pháp thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm và nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Các giải pháp trọng tâm được triển khai với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.Giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% số vụ, số người chết, bị thương hàng năm; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

Nguyễn Phong