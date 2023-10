Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp công dân

(THTG) Chiều 4-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì tiếp công dân Nguyễn Văn Be, ngụ ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy về việc khiếu nại các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách và lấn chiếm đất, xây dựng bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Văn Be trình bày khiếu nại với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Cụ thể ông Nguyễn Văn Be khiếu nại yêu cầu xem xét chế độ hỗ trợ nhà tình nghĩa cho mẹ của ông là bà Lê Thị Lự, thuộc đối tượng vợ liệt sỹ, đến nay mẹ của ông đã mất, ông Nguyễn Văn Be đề nghị kinh phí cất nhà tình nghĩa được chuyển sang xây nhà mồ cho bà Lê Thị Lự. Ngoài ra ông Nguyễn Văn Be còn phản ánh việc người dân lấn chiếm đất hành lang lộ 865 ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận nội dung khiếu nại của ông dân Nguyễn Văn Be, TX. Cai Lậy. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi nghe nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Nguyễn Văn Be, ý kiến của các ngành chức năng và giải trình của địa phương nơi ông Nguyễn Văn Be khiếu nại. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận: Bà Lê Thị Lự thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện để được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Hiện nay, nhà nước chưa có chính sách quy định hỗ trợ nhà tình nghĩa chuyển sang làm nhà mồ cho các đối tượng chính sách. Các chế độ chính sách cho người thờ cúng và thân nhân liệt sĩ sẽ được xem xét, hỗ trợ, chi trả theo đúng quy định, nếu chế độ nào ông Be chưa được hưởng thì liên hệ UBND xã nơi cư trú để được xem xét.

Đối với việc ông Nguyễn Văn Be phản ánh tình trạng xây dựng lấn chiếm đất cập kênh tại xã Phú Cường, trong đó có phần đất của gia đình ông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Cai Lậy tiếp tục chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp lấn chiếm, xây cất trên đất kênh, mương thuộc lộ giới an toàn giao thông và làm rõ trả lời cho ông Be về nguồn gốc đất ven kênh mương, lộ mà ông Nguyễn Văn Be đã khiếu nại.

* Cũng trong buổi chiều ngày 4/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì tiếp công dân Võ Thị Tuyết Anh, ngụ ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

Bà Võ Thị Tuyết Anh, là người được ủy quyền của ông Võ Văn Bê trình bày khiếu nại trong buổi tiếp công dân của chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Bà Võ Thị Tuyết Anh, là người được ủy quyền của ông Võ Văn Bê, khiếu nại liên quan đến việc đặt cống, làm đường tuyến 11, ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang làm ảnh hưởng đến việc việc sản xuất nông nghiệp của gia đình bà và các hộ liên quan

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận vụ việc. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi nghe nội dung khiếu nại và báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Tuyết Anh, giải trình của chính quyền địa phương xã Lương Hòa Lạc và ý kiến của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận: Việc đặt cống làm đường vẫn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho các hộ dân trong khu vực. Đề nghị công dân ủng hộ địa phương thực hiện các công trình phát triển giao thông ở địa phương. Đồng thời giao UBND huyện Chợ Gạo tiếp tục chỉ đạo rà soát, chỉnh lý biến động đối với các trường hợp người dân hiến đất làm đường; thường xuyên kiểm tra, nạo vét cống ngầm, đảm bảo dòng chảy, tạo điều kiện cho các hộ dân trong việc cấp, thoát nước ./.

Công Luận