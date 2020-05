Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với lãnh đạo UBND Tp. Mỹ Tho

(THTG) Ngày 22-5, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND Tp. Mỹ Tho về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND Tp. Mỹ Tho phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Theo báo cáo UBND TP Mỹ Tho, tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 24.700 triệu đồng, bằng 91% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, đạt 47% so kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp ước đạt 16.300 tỷ đồng, bằng 90% so cùng kỳ. Ước thu ngân sách đến ngày 30/6/2020 là 524 tỷ đồng đạt 63% so kế hoạch và bằng 133% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 618 hộ, chiếm 0,86%. Về công tác đầu tư công, năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho 27 công trình; Tổng vốn giao là 135 tỷ đồng; Dự kiến đến cuối tháng 6/2020 giá trị giải ngân là 33 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30%…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Mỹ Tho trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đến các nội dung công việc trọng tâm thành phố cần quan tâm trong thời gian tới như: các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách đều tập trung rất nhiều cho thành phố, vì vậy Tp. Mỹ Tho cần đẩy nhanh tiến độ ở khâu thủ tục đầu tư và giải tỏa đền bù, để tạo bước đột phá. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục hỗ trợ thành phố Mỹ Tho, nhằm tạo ra một diện mạo mới trong nhiệm kỳ mới.

Thanh Thảo