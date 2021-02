Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết Ban An toàn Giao thông và Thanh tra Giao thông

(THTG) Ngày 09-02, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đến Ban An toàn giao thông và Thanh tra Giao thông tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, đồng thời tặng quà, chúc tết 2 đơn vị giữ vị trị xung yếu này.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và chúc Tết Ban An toàn giao thông tỉnh…

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban An toàn giao thông và Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang tập trung toàn lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho nhân dân đi lại trong dịp Tết. Theo đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng các tuyến giao thông có lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến như: Quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Tiền Giang, Quốc lộ 60 đoạn qua cầu Rạch Miễu, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tổ chức lưu thông tạm trên dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận nếu xảy ra tình huống ùn tắc giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1.

… và tặng quà cho Ban An toàn giao thông và Thanh tra Giao thông. Ảnh: Minh Trí

Tại các đơn vị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của 02 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời điểm Tết Nguyên đán. Riêng Thanh tra giao thông cần tăng cường lực lượng trực 24/24 trong những ngày nghỉ Tết, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức đang công tác trong 2 đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện giúp người dân lưu thông và giao thương hàng hoá an toàn trong những ngày Tết.

Kim Nữ