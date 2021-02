Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 03-02, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Ảnh: Lê Thi

Tại mỗi gia đình, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, chúc các gia đình hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đối với những đóng góp của các gia đình chính sách, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Tặng phần quà trị giá 400.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Lê Thi

Dịp này, Đoàn đã trao 65 phần quà cho các hộ nghèo của xã, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Đây là những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh Tiền Giang đối với hộ nghèo, nhằm góp phần giúp các hộ nghèo có điều kiện vui xuân đón tết.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các đơn vị tại huyện Cái Bè. Ảnh: Lê Thi

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm các đơn vị: Huyện ủy Cái Bè, Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thuộc Công an Tiền Giang. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích đã đạt được của các đơn vị, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh; đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Lê Thi