Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh làm việc với Sở Xây dựng

*** Hôm nay 27-3 là ngày Thể thao Việt Nam. * Cách đây 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao, để nâng cao sức khỏe trong học tập, lao động và chiến đấu chống ngoại xâm. * Tiền Giang hiện có 666.485 người tham gia tập luyện thể dục thể thao, đạt tỷ lệ 37,4%. * Toàn tỉnh hiện có 970 Câu lạc bộ, điểm, nhóm tập từng môn, đa môn được phát triển rộng khắp trong các huyện, thị, thành. * Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Cai Lây và thị xã Cai Lậy. * UBND tỉnh Tiền Giang họp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30-4. * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức truyền thông cộng đồng xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” năm 2025 cho cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Chợ Gạo. * Sở Y tế Tiền Giang triển khai Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh năm 2025. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Bè tuyên truyền tuyển sinh quân sự cho học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện. * Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại xã Bình Trưng huyện Châu Thành. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tổ chức luyện tập chuyển trạng thái Sẳn sàng chiến đấu năm 2025. * Nhà sản xuất “Âm dương lộ” xin lỗi vì sử dụng xe cứu thương sai mục đích. * Dự án xử lý rác liên vùng ở Long An: 20 năm nhùng nhằng đã có lối ra. * Bò thả rong đi lang thang vào giờ cao điểm ở Đô thị Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. * Đã có hướng dẫn nhận trợ cấp hàng tháng cho người có lương hưu. * Vụ cướp 2 triệu USD tại Tây Ninh, Công an bắt giữ thêm 6 người. * Bắc Ninh: Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện thuyền cổ gần Thành Luy Lâu. * Thành phố Hồ Chí Minh đổi nơi cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải. * Đồng Nai đề xuất lập khu Thương mại tự do gần sân bay Long Thành. * Khánh Hòa: Triệt phá băng sản xuất ma túy cực lớn tại Nha Trang. * Kiên Giang: Khởi tố vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bằng tàu cá. * Thời tiết hôm nay ngày 27-3: Từ Thanh Hóa trở vào Nam trời nóng oi bức, nhiệt độ lên tới 37 độ. * Nhật Bản xây nhà ga in 3D đầu tiên của thế giới chỉ mất có 2 tiếng rưỡi. * Xảy ra sóng gió nhân sự trong chính quyền ông Trump. * NATO: Hòa bình có lập lại cũng không bình thường hóa quan hệ với Nga. * Ông Trump dùng lá bài giảm thuế với Trung Quốc để lấy cho được Tik Tok. * Mỹ cân nhắc điều kiện của Nga cho thỏa thuận ngừng bắn Biển Đen. * Triều Tiên thử nghiệm drone cảm tử chạy bằng A.I. * Mỹ áp dụng thuế 25% đối với ô tô. * Người Palestine biểu tình phản đối Hamas ở Gaza. * Số ca sinh ở Hàn Quốc tăng trong 7 tháng liên tiếp. * Hung thủ xả súng giết chết 23 người ở Texas thoát án tử hình.