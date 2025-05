Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh dự tổng kết năm học tại Trường THCS Quơn Long huyện Chợ Gạo

*** Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Tân Phước tiếp xúc hơn 60 cử tri các xã: Thạnh Mỹ, Tân Hòa Hòa Đông và thị trấn Mỹ Phước. * Công đoàn huyện Cái Bè hưởng ứng Tháng Công nhân với nhiều hoạt động. * Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo trao tặng xe lắc cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thuận Bình. * Trường Mầm non An Cư, huyện Cái Bè tổng kết năm học và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. * Trường Mầm non Phường 4, TP. Gò Công tổ chức Lễ tổng kết phát thưởng năm học 2024 - 2025 và nhận Quyết định đổi tên trường. * Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. * Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế rà soát, làm rõ các bất cập, hạn chế trong quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng. * Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, tặng quà các bệnh nhi ung thư nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. * VNeID tích hợp thêm ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người dân. * Quảng Bình phát hiện 5.000 sản phẩm tân dược không rõ nguồn gốc. * Đồng Nai: Điều tra vụ ẩu đả giữa hai bác sỹ tại phòng khám tư nhân. * Đà Nẵng khởi tố 3 bị can trong vụ chôn lấp trái phép hàng trăm tấn chất thải. * Công an tỉnh Long An khống chế kịp thời nghi phạm giết người, cố thủ cùng con trai 11 tuổi. * Bình Phước: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiên phong gắn mã QR cho cây di sản. * Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe container đã xảy ra trên Quốc lộ 13, đoạn qua TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến ít nhất 4 người bị thương. * Lật thuyền chở gỗ ở huyện Phú Lộc, TP. Huế khiến 1 người tử vong. * Đắk Nông: Công an vào cuộc vụ hành hung cán bộ, nhân viên Công ty Đắk N’tao. * Thời tiết 29/5 tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 24-31 độ C, mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông, có nơi mưa rất to. * Mưa lớn tiếp tục kéo dài, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh Bắc Bộ. * Singapore chuyển sản phụ sang TP Hồ Chí Minh để can thiệp dị tật tim bào thai. * Na Uy cam kết hỗ trợ hành trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. * Xuất hiện hàng loạt trận động đất tại Thái Lan và các nước láng giềng. * Sạt lở sông băng tại Thụy Sĩ, nhiều ngôi nhà bị ngập dưới bùn. * Nga ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm Covid-19 biến thể mới.