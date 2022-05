Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND thị xã Gò Công

(THTG) Ngày 13-5, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với UBND Thị xã Gò Công về tình hình triển khai Nghị quyết Đảng bộ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thị xã Gò Công năm 2022 và một số nội dung liên quan. Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Văn Thanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với UBND Thị xã Gò Công. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo của UBND Thị xã Gò Công, trong quý I/2022, các hoạt động trên địa bàn đã phục hồi khá tốt sau đại dịch Covid-19. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thực hiện 1.160 tỷ đồng, tăng gần 4% so cùng kỳ. Tình hình hoạt động doanh nghiệp đã ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước thực hiện đạt 28% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương đến hết tháng 4/2022 được 64 tỷ đồng đạt 57% dự toán. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. So cùng kỳ, tội phạm về trật tự xã hội giảm 30%; tai nạn giao thông không xảy ra; tội phạm ma tuý giảm 50%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8% hộ cận nghèo còn 3,5%;…

Các đại biểu thảo thuận tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, trở ngại trong phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua như: thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thị xã còn thấp; số lượng doanh nghiệp không cao, doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ còn chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trung bình chung của tỉnh;..

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: TX Gò Công tiếp thu và trao đổi với các sở, ban, ngành để tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại- dịch vụ; ban hành Nghị quyết chuyên đề , kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ TX. Gò Công đề ra; cán bộ, công chức phải tâm huyết, nỗ lực vì trách nhiệm chung, quyết tâm xây dựng TX. Gò Công trở thành thành phố Gò Công vào năm 2025…

Yến Vân