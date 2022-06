Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ Tổng kết năm học Trường THPT Chợ Gạo

(THTG) Ngày 13-6, Trường THPT Chợ Gạo tổ chức tổng kết năm học 2021-2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến dự.

Quang cảnh lễ Tổng kết năm học Trường THPT Chợ Gạo. Ảnh: Bùi Phong

Năm học 2021 – 2022, Trường THPT Chợ Gạo có 45 lớp, với 1.994 học sinh. Trong năm học qua, tập thể giáo viên và học sinh trường đã vượt qua những khó khăn, do dịch bệnh Covid-19, thi đua dạy tốt – học tốt và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Cụ thể, có 1525/1994 học sinh đạt loại giỏi chiếm tỉ lệ 76,48%, tăng 1,37%, so với năm học trước, trong đó có 435 học sinh đạt xuất sắc; 18 học sinh có học lực trung bình chiếm tỉ lệ 0,9%, giảm 1,70%; so với năm học trước, số học sinh đạt hạnh kiểm tốt chiếm 99,7%; có 46 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh…

Ông Nguyễn văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ tổng kết. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã biểu dương những thành tích của Trường THPT Chợ Gạo đạt được trong năm học 2021 – 2022 và mong muốn hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục nâng chất phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng các giáo viên nhà trường tiếp tục đóng vai trò người hướng dẫn và hãy để học sinh tự làm chủ quá trình học tập, tự phát hiện kiến thức, có cách giải quyết vấn đề riêng, phải tưởng thưởng sự sáng tạo của học sinh.

Trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của nhà trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhà trường đã tiến hành trao thưởng cho các giáo viên có thành tích dạy học sinh giỏi; khen thưởng học sinh giỏi nhất các khối lớp, học sinh giỏi toàn diện, các học sinh đạt giải trong các cuộc thi và 1.525 học sinh giỏi của trường trong năm học qua.

Thu Thủy