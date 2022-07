Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

(THTG) Chiều ngày 18-7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh họp kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo, tính đến ngày 17-7, Tiền Giang đã nhận được trên 4,2 triệu liều vắc xin Covid-19, đạt 98% so với tổng số trên 4,3 triệu liều được phân bổ theo quyết định của Bộ Y tế, trong đó tổng số liều được phân bổ đến các điểm tiêm đạt 99,9% so với tổng số liều đã nhận. Tổng số liều đã tiêm đạt 103,2% so với tổng số liều đã nhận và đạt 103,3% so với số liều đã được phân bố đến các điểm tiêm. Tổng số vắc xin hiện còn tại các điểm tiêm là trên 60.400 liều và 88.300 liều chưa phân bổ đến các điểm tiêm.

Tiêm vắc-xin Covid-19 tại các điểm trường học

Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tâm lý người dân còn chủ quan, không quan tâm đến việc tiêm vắc xin phòng bệnh; vẫn còn không ít phụ huynh của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không đồng ý cho tiêm; người từ 18 tuổi trở lên không tiêm liều nhắc lại do lo sợ tác dụng phụ…

Hiện tại, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ tháng 7 đến tháng 8-2022 để hoàn thành mục tiêu liều nhắc lại mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt ít nhất 90% trong tháng 7; liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2) cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi đạt ít nhất 95% trong tháng 8; liều nhắc lại mũi 3 từ 12 đến dưới 18 tuổi và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn và tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt nghiêm sự chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch nói chung và tiêm vắc xin nói riêng; từ nay đến cuối năm, công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh phát triển kinh tế – xã hội và khẩn trương tiêm vắc xin đạt chỉ tiêu cho các nhóm đối tượng mà Bộ Y tế phân bổ; và đạt chỉ tiêu, kế hoạch 232 của tỉnh; tập trung cao cho mũi 3,4 và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, tính toán thống kê số liệu các đối tượng đăng ký vắc xin, tránh trường hợp có người tiêm mà không có vắc xin. Về phía ngành y tế cần phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường tiêm vắc xin cho công nhân; 02 ngành y tế và ngành giáo dục tăng cường phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền; vận động thầy cô giáo, học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi; từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin; các ban, ngành không đứng ngoài cuộc, chỉ đạo các phòng ban, phối hợp với ngành y tế trong công tác tiêm vắc xin.

Thanh Xuân