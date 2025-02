Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Trần Văn Thức chúc mừng các cơ sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

*** Bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang thăm và chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Tiền Giang nhân ngày Thầy thuốc. * Ban Quản lý dự án xử lý rác thải của Hội Nông dân Việt Nam khảo sát dự án xử lý rác thải tại Tiền Giang. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang làm lễ bàn giao nhà đồng đội tại huyện Tân Phước. * Huyện Châu Thành triển khai quyết định về tổ chức bộ máy và quyết định về công tác cán bộ sau khi sắp xếp, tinh gọn. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy gặp gỡ 150 em thiếu nhi tiêu biểu. * Công an Tiền Giang triển khai kế hoạch xử lý vi phạm an toàn giao thông theo 6 nhóm chuyên đề. * Đảng ủy Sư đoàn 8 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tháng 01-2025. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Bộ Công an tiếp nhận quản lý cơ sở cai nghiện từ 1-3. * Từ ngày 10-3, Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử chủ nhà và 7 cựu cán bộ trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết. * Cần Thơ, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra quán karaoke có “em út” rót bia bị tố chặt chém. * Cảnh báo cuộc gọi câm, chỉ cần vài giây có thể mất hết tiền trong tài khoản. * Đà Lạt ngừng hoạt động xe ngựa chở khách quanh Hồ Xuân Hương. * Thường trực Ban Bí thư khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh. * Cảnh báo mức triều cường cao và xâm nhập mặn sâu vào đầu tháng 3 trên vùng hạ lưu sông Tiền. * Quảng Nam: Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt 7,5 triệu đồng. * Công an bắt đầu thực hiện thủ tục cấp đổi bằng lái xe từ ngày 1-3, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi từ Công an xã, phường. * Cầu thủ Tiến Linh dành toàn bộ tiền thưởng Quả bóng vàng làm từ thiện. * Tìm phương án nâng cấp Quốc lộ 51 thành đường cao tốc đô thị. * Bộ Công an sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1-3. * Quảng Bình: Xảy ra cháy lớn tại Siêu thị điện thoại giữa Trung tâm thành phố Đồng Hới thiêu rụi nhiều tài sản. * Họp nội các lần đầu, Tổng thống Trump yêu cầu áp thuế 25% lên Liên minh Châu Âu. * Hơn 100 nhân viên tình báo Mỹ bị sa thải. * Sau gần 1 thập kỷ, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi. * Báo động tình trạng leo thang quân sự ở Bờ Tây. * Singapore tăng cường đầu tư phát triển ngành vũ trụ.