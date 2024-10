Chủ tịch UBND huyện Cái Bè đối thoại với thanh niên

*** Chủ tịch UBND huyện Cái Bè gặp gỡ và đối thoại với thanh niên. * Xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang triển khai quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo. * Tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đón nhận sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. * Các đơn vị có khoảng đóng góp lớn gồm: Công ty Xăng dầu Tiền Giang ủng hộ 5 tỷ đồng ; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang đóng góp 2 tỷ đồng ; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang ủng hộ 1 tỷ đồng ; Đại đức Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh ủng hộ 1 tỷ đồng ; Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Đại diện nhóm Tuệ Tâm thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 tỷ đồng… * Huyện Châu Thành tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. * Viettel Tiền Giang sẽ chính thức triển khai mạng 5G trên toàn tỉnh từ ngày 15-10. * Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ, đối thoại với người dân và doanh nghiệp thị trấn Mỹ Phước. * Ngày 13 – 10, kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. * Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo: Người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu gặp trường hợp trên đề nghị trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự: 0692.348560 của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để được giải quyết kịp thời. * Từ ngày 11 – 10 – 2024, giá bán lẻ điện bình quân là 2.103đ/kwh chưa bao gồm thuế VAT, tăng 4,8% so với giá hiện hành. * Bến Tre có 12 điểm sạt lở mới cần được xử lý cấp bách. * Hôm nay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam. * Bộ Chính trị kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và Đảng viên. * Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. * Ban Tuyên Giáo Trung ương tôn vinh 17 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. * Chó Phú Quốc đặc hữu của Việt Nam lên tem Bưu chính. * Hà Nội thu hồi đất của hơn 2.400 hộ dân để đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm. * Chuyển Bộ Công an điều tra 8 dự án có dấu hiệu sai phạm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. * Nhà khoa học ở Úc: Tiến sĩ người Việt chế tạo thành công trái tim nhân tạo có chỉ số hoạt động như tim người. * Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn trái phiếu để xây dựng hệ thống Metro. * Israel bị chỉ trích vì tấn công nhân viên Liên hiệp quốc. * Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Philippines. * Cảnh báo cú sốc mới với khí đốt EU. * Máy bay siêu thanh của Nga nả bom diệt thành trì tại Kursk của Ukraine. * Israel oanh tạc vùng tị nạn tại Gaza, nhiều người thiệt mạng. * Mỹ chi hơn 22 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông. * 19 người bị thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa ở miền Nam Ấn Độ.