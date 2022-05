Chủ tịch Quốc hội: “Cứ chuyển nguồn thì không đúng là gói kích thích kinh tế nữa”

- Giá xăng trong nước đã có lần tăng giá thứ 3 liên tiếp, đưa xăng RON95 lên gần 30.000 đồng/lít, mức cao nhất từ trước đến nay. - Tại huyện Cai Lậy, thương lái đến vườn mua sầu riêng Ri6, Moonthong với giá từ 35.000 - 40.000đồng/kg, giảm 20.000 - 25.000đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 4. - Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí Rạch Miễu cao điểm dịp Lễ, Tết. - Công an TX. Cai Lậy bắt giữ đối tượng Lê Vương An, sinh năm 1995, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý. - Giá dừa tươi tăng mạnh, hiện thương lái đến tận vườn thu mua giá 90.000 - 100.000 đồng/chục (12 trái) tùy theo địa bàn. - Nông dân huyện Gò Công Tây đã xuống giống dứt điểm vụ lúa Hè Thu 2022, với tổng diện tích 8.600 ha, ước tổng sản lượng đạt khoảng 51.000 tấn. - Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tình trạng xâm nhập mặn ở Nam bộ sẽ giảm dần do vài ngày tới có mưa đến mưa to. - Tân Phú Đông tổ chức hội thảo “Qui trình dinh dưỡng cho cây sả theo hướng hữu cơ”. - Huyện Chợ Gạo kiểm tra mô hình “Hộ phụ nữ sử dụng thùng rác compost để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”...