                                  Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

- 6 tháng đầu năm, GRDP tỉnh Tiền Giang ước đạt 31.379 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. - Huyện Cai Lậy: Dự án Đường liên 6 xã sẽ thông xe vào tháng 7-2023 - Tuyên án 8 bị cáo sai phạm tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho - Trong môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có 11 thí sinh vi phạm Quy chế. - Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Hải (tự Hải 8 Báo) về tội tạt sơn để đòi nợ. - Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong nước từ ngày 1/7 đến hết năm 2023. - Công an đang điều tra vụ án Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử tại xã Mỹ Phước Tây – TX. Cai Lậy - Công an Bắc Ninh xác minh vụ nghìn người tham dự buổi offline tiền ảo. - Dầu khí Nam Sông Hậu: Mục tiêu doanh thu tăng 49%, phát triển 500 trạm xăng. - Công an xác minh nghi vấn lọt đề Văn thi tốt nghiệp THPT. - Máy bay Vietjet từ Incheon đi Phú Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống Philippines...