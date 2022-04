Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 06-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm và làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và quý I năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cho thấy, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn đ­ược các cấp ủy Đảng quan tâm; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp đến nay, các cấp ủy đã có sự tập trung kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên; công tác cán bộ được sắp xếp, bố trí đúng phương án nhân sự.

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Đặc biệt, Tiền Giang đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chú trọng đầu tư hạ tầng giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được quan tâm chỉ đạo, hiện toàn tỉnh Tiền Giang ở mức nguy cơ trung bình (cấp độ 2) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững…

Trong năm 2021 và Quý I năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 23 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đến nay có 247 hợp tác xã, tạo việc làm cho 30.600 lao động. Các hợp tác xã được hỗ trợ để tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tham gia mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, GlobalGAP.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tỉnh đã tập trung triển khai Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết 11 của Chính phủ kịp thời, nghiêm túc. Hợp tác xã ở Tiền Giang đã trở thành xu thế phát triển tốt, nhiều mô hình mới đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tiền Giang cần nghiên cứu sử dụng đất đai có hiệu quả, để có nền nông nghiệp đa chức năng, thích ứng biến đổi khí hậu. Chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang hữu cơ, thông minh, nhất là phát triển công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp phụ trợ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ kế hoạch sử dụng đất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng là vấn đề rất quan trọng, bên cạnh đó chú trọng liên kết hợp tác trong phát triển nông nghiệp, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thúc đẩy vấn đề này mạnh mẽ hơn, địa phương cần chú trọng giải quyết vấn đề quản trị và nguồn nhân lực cho các HTX; quan tâm, hỗ trợ cơ chế, chính sách, nguồn lực cho các hợp tác xã; đồng thời, khuyến khích các ngân hàng cho hợp tác xã vay vốn, có những chính sách ưu đãi về vốn tín dụng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc HTX Mỹ Tịnh An Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo Tham quan dây chuyền sản xuất, thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của các xã viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng và đánh giá cao hiệu quả hoạt động HTX Mỹ Tịnh An trong giải quyết việc làm cho nhiều lao động. HTX cũng tích cực áp dụng khoa học – công nghệ để sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao HTX Mỹ Tịnh An vì có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Bá Thủy Hợp tác xã Mỹ Tịnh An được thành lập từ năm 2009, ban đầu chỉ hơn 20 thành viên. Đến nay, có 250 thành viên, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất, thu mua, xuất khẩu thanh long và các nông sản khác. Hợp tác xã ký hợp đồng liên kết cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của các thành viên với quy mô trên 300 hecta thanh long, dừa hữu cơ và rau màu. Các hợp đồng này đã giúp thành viên vẫn được hưởng lợi nhuận cao hơn thị trường từ 10-20% khi giá thanh long xuống thấp. Nhờ ký hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp, nên sản phẩm của hợp tác xã được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc với doanh thu năm 2020 đạt hơn 50 tỷ, thu nhập bình quân của các xã viên ở mức 7 – đến 8 triệu đồng/tháng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao HTX Mỹ Tịnh An có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổ chức liên kết sản xuất tốt, phát triển vùng trồng sản phẩm chủ lực địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao ban quản trị HTX Mỹ Tịnh An có nhiều thành viên có trình độ và tâm huyết với quê hương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ chợ các HTX. Đề nghị HTX Mỹ Tịnh An tiếp tục đẩy mạnh liên kết, mở rộng quy mô sản xuất sang nhiều sản phẩm chủ lực khác của địa phương, ngoài thanh long; có biện pháp tiêu thụ sản phẩm cả xuất khẩu và trong nước.

Trọng Hiếu