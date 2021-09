Chủ tịch nước khẳng định tình cảm đặc biệt của Việt Nam dành cho Cuba

Ngay sau khi đến Cuba, chiều 18/9 (theo giờ địa phương), tức sáng nay 19/9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. Tại hoạt động đầu tiên của chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thông điệp chuyến đi này là Đảng, nhân dân Việt Nam anh em luôn sát cánh kề vai cùng Đảng cộng sản và nhân dân Cuba anh em.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, bà Fernandez cho rằng, trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII và có ban lãnh đạo mới, cho thấy tình cảm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dù về địa lý hai nước xa xôi cách trở, nhưng nhân dân Việt Nam luôn bên nhân dân Cuba anh em.

“Làm được điều gì đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng để đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp ấy. Đây cũng là tấm lòng của Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba suốt những năm qua. Chính vì thế, dù Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé của mình hỗ trợ cùng Cuba anh em. Đây là thông điệp chuyến đi này, Đảng, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh kề vai cùng Đảng, nhân dân Cuba anh em. Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Cuba đón tôi tại sân bay có cho biết, Việt Nam là nước mà Cuba luôn đặt niềm tin tưởng. Chúng tôi hiểu và nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của nhân dân Cuba anh em”- Chủ tịch nước khẳng định.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành những tình cảm hết sức quý giá, đặc biệt cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, bà Fernandez bày tỏ: “Cuba chúng tôi có truyền thống là thực hiện một số hoạt động giáo dục thế hệ trẻ và chúng tôi rất cố gắng giáo dục thế hệ trẻ Cuba về tình cảm đặc biệt của hai dân tộc chúng ta. Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc và Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam vừa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Hai đất nước chúng ta phải cố gắng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc. Hiện Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam chúng tôi có hơn 1.600 hội viên và Viện cũng có mối quan hệ rộng rãi trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lại tình cảm đặc biệt của Việt Nam dành cho Cuba và sẵn sàng hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn. Ngược lại, nhân dân Việt Nam sẽ nhận thấy tình cảm đặc biệt của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau nhân dân Cuba sẽ ủng hộ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong khi đó, bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, bà Maria Gomez khẳng định: “Tất cả các thành viên của Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam rất tự hào về trách nhiệm to lớn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam bao gồm cả những thế hệ trước và các cán bộ trẻ để tiếp nối mối quan hệ truyền thống hai nước. 34 chi hội của Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam và sẽ tiếp tục góp phần thực hiện sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, nhân dân hai nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, không có gì quý hơn độc lập, tự do; và như Chủ tịch Fidel đã từng nói, hai đất nước chúng ta tuy ở xa nhau nhưng đều mong muốn xây dựng đất nước độc lập, tự do. Việt Nam hiện đã phát triển rất nhiều và đó chính là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam, yêu quý Việt Nam và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam”.

Thay mặt thế hệ trẻ của Cuba, anh Suniel sosa cordero – Trưởng Ban Quan hệ quốc tế của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Cuba khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước.

“Hiện nay, rất nhiều thanh niên sinh viên của Đại học Y đang tham gia vào công tác phòng, chống Đại dịch COVID-19. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, hai bên có thể tổ chức một số hội thảo nói về công tác, kinh nghiệm của thanh niên trong phòng, chống COVID-19 ở mỗi đất nước. Chúng tôi là những người thanh niên đã được giao dục về tư tưởng của Chủ tịch Fidel và được giáo dục về tình cảm đặc biệt nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Chúng tôi xin hứa tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ dành tình cảm tốt đẹp anh em cho mối quan hệ hai dân tộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel” – Trưởng Ban Quan hệ quốc tế của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Cuba nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực và quý báu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam, các trường và Đoàn thanh niên cộng sản Cuba góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định, các hoạt động đoàn kết của Cuba với Việt Nam là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Việt Nam trước đây cũng như ngày nay. Ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba những tình cảm nồng ấm, sẻ chia, nhất là những lúc Cuba gặp khó khăn nhất.

Chủ tịch nước tin tưởng Viện Cuba hữu nghị đoàn kết với các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam, các trường học, thế hệ trẻ của Cuba sẽ tích cực phối hợp triển khai các hoạt động phong phú, trong đó có giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ anh em gắn bó, keo sơn Việt Nam – Cuba, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước vừa là đồng chí vừa là anh em.

Nguồn vov.vn