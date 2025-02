Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Thị Mỹ Phương dự hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Châu Thành

*** Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đi thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Tex-Giang tại Khu Công nghiệp Tân Hương. * Hội Khuyến học huyện Cái Bè tặng Mái ấm khuyến học cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Hòa Hiệp. * Bà Châu Thị Mỹ Phương dự lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Châu Thành. Ông Phan Thanh Danh được trao quyết định giữ chức Trưởng ban. * Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ vốn vay cho đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao. * Công an Cái Bè triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại thị trấn Cái Bè, tạm giữ 22 đối tượng để điều tra làm rõ. * Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân tại cụm Công nghiệp Tân Mỹ Chánh. * Thành phố Gò Công sơ kết công tác xóa đói giảm nghèo. * Sơn La: Va chạm với xe bán tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. * Cổ phiếu bất động sản của Điện lực Miền Trung có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc. * Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả 117 người, trong đó có nhiều người hoạt động phi pháp qua cửa khẩu Tây Ninh để công an và bộ đội biên phòng trao trả về các địa phương xử lý. * Thông xe 2 đoạn cao tốc Bến Lức – Long Thành, kết nối Đông Nam bộ và miền Tây. * Khởi động tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có tổng chiều dài 403 km, với vốn đầu tư 8 tỷ USD. * Trong tháng 1/2025, cả nước xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 900 người, gần 1.200 người bị thương. * Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 327.300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt tiền khoảng 917 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn trên 27.800 trường hợp, hơn 28.700 giấy phép lái xe bị trừ điểm. * Xe khách tông vào dải phân cách ở Phú yên, 3 người chết, nhiều người bị thương. * Dừng xe mặc áo mưa không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến giao thông có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. * Long An cam kết tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. * Tìm thấy xác máy bay chở 10 người mất tích ở Alaska, không ai sống sót. * Thủ tướng Canada: Nguy cơ ông Trump sáp nhập Canada là có thật. * 19 ban của Mỹ đệ đơn kiện, ngăn không cho tỷ phú Musk truy cập hệ thống tài chính. * Trung Quốc đã đối phó thương chiến với Mỹ từ sớm. * Liên hiệp quốc cảnh báo 6 triệu ca tử vong do AIDS nếu Mỹ ngừng viện trợ. * Ông Trump sắp gặp Tổng thống Ukraine bàn chuyện đàm phán ngừng bắn với Nga.