Chợ Gạo: khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép hơn 0,7 gram ma túy đá.

Công an huyện Chợ Gạo vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Huỳnh Phong, sinh năm 1993, cư trú ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo và Võ Đại Khoa, sinh năm 2000, cư trú phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Phong và Võ Đại Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Phong bị Công an huyện Chợ Gạo phối hợp công an xã Mỹ Tịnh An bắt vào ngày 17/7 khi đang tàng trữ trái phép 0,24 gram ma túy đá tại nhà 01 người bạn ở ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An.

Còn Khoa bị bắt quả tang vào ngày 19/7, lúc đang cất giấu 0,47 gram ma túy đá trong người.

Đặng Thanh