Chính thức xóa bỏ thuế khoán với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm

*** Sở Công thương tỉnh Tiền Giang phối hợp Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Trái cây lần thứ 3 năm 2025 tại Trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và HĐND thị xã Cai Lậy có buổi tiếp xúc gần 70 cử tri xã Long Khánh. * Huyện Tân Phước: Tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, tâm lý cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. * Công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí, trao 140 phần quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. * Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành trao tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Lý Đông. * Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo trao tặng xe lắc cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thuận Bình. * Nhằm phục vụ cho công tác sửa chữa mặt cầu Mỹ Thuận 1 trên Quốc lộ 1A và các công trình phụ cận của cầu Mỹ Thuận, Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 thuộc Cục đường bộ Việt Nam thông báo: hạn chế lưu thông đối các phương tiện ô tô, xe gắn máy tham gia giao thông qua cầu Mỹ Thuận 1 trong khoảng thời gian từ 05h đến 13h30’ hàng ngày, từ 30/5 đến 30/6/2025. * Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. * Việt Nam dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Nhật Bản. * Bộ Y tế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử 70 năm ngành y tế Việt Nam. * TP. Hồ Chí Minh sẽ mở rộng đường nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành lên 8 làn xe. * TP. Hồ Chí Minh: Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thu giữ số lượng lớn hàng giả tại Saigon Square. * Vĩnh Long còn 10 dự án chưa giải ngân vốn đầu tư công. * Hà Nội: Phát hiện 7 mẫu thuốc tại nhà thuốc Đức Anh không có nguồn gốc. * \"Hố tử thần\" xuất hiện tại Tuyên Quang, có đường kính gần 3m, sâu khoảng 6m. * Bình Định tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển. * Kon Tum: Xảy ra 2 trận động đất liên tiếp tại Kon Plông, không gây thiệt hại. * Lào Cai sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai. * Đêm 29/5 lũ quét tiếp tục tràn về xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An làm hư hỏng nhiều nhà dân. * Từ ngày 29/5 đến 30/5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến, một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông và sạt lở đất. * Giá gạo Ấn Độ giảm sâu, gạo Việt Nam và Thái Lan giao dịch trầm lắng. * Hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà tù ở Bỉ. * Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. * Cháy rừng lan rộng tại Canada. * Lũ quét cuốn trôi 50 hộ dân tại Nigeria.