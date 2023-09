Chính phủ Mỹ trước nguy cơ bị đóng cửa và những hệ luỵ

- Thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL với 29 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái là Chủ tịch. - Tiền Giang phát động \"Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam\" năm 2023. - Tỉnh Long An đề xuất đầu tư tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 theo phương thức đối tác công tư. - BHXH tỉnh Tiền Giang: Đạt 109% chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID năm 2023. - Đối tượng Phạm Huân Đạt bị tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” - Lãnh đạo huyện cái Bè trao quà Trung thi cho 400 em học sinh xã Thiện Trí. - Huyện Châu Thành có 261 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh – sinh viên. - Honda Việt Nam trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. - Bánh mì Phượng (Hội An) bị phạt 110 triệu, đình chỉ hoạt động từ 3-5 tháng. - 9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2022…