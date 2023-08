Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày hôm nay (18-8), thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối một số khu vực có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có điểm trên 50 mm.

Mưa dông tập trung vào chiều và tối

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý mưa dông sẽ tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo đơn vị này, trong ngày, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo mưa lớn ở Nam Bộ kéo dài đến ngày 22-8. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

