Châu Thành sơ kết tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ

(THTG)Ngày 04/02, Huyện ủy Châu thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Đến dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi Hội nghị sơ kết tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Nhìn chung các hoạt động đón Tết Ất Tỵ tại huyện Châu Thành đều diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hàng hóa phục vụ Tết phong phú, đa dạng, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt. Dịp Tết, toàn huyện đã trao tặng gần 95.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng

Sau Tết, Huyện Châu Thành sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025. Chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh ở các bậc học sau Tết. Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2025 nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ngọc Yên