Châu Âu suy thoái kép, vẫn lạc quan

Suy thoái lần thứ 2

Theo Reuters, các nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng nền kinh tế Eurozone sụt giảm trong quý 1 có nghĩa là khu vực này đã phải hứng chịu một cuộc suy thoái kỹ thuật thứ 2 chỉ trong hơn một năm. Theo Eurostat, sản lượng của Eurozone đã giảm 0,6% trong quý 1. Nền kinh tế của Eurozone đã rơi trở lại suy thoái do tác động của đại dịch tiếp tục tác động đến các hoạt động.

Đức, nền kinh tế số 1 Eurozone, đã giảm 1,7% trong quý 1, tồi tệ hơn mức giảm 1,5% mà các nhà phân tích dự báo trước đó. Trong khi nền kinh tế Tây Ban Nha giảm 0,5%, Italy giảm 0,4%. Bồ Đào Nha giảm mạnh nhất, với 3,3%. Chỉ riêng nền kinh tế Pháp tăng trưởng 0,4% trong quý 1, sau khi sụt giảm vào cuối năm 2020. Sự phục hồi được cơ quan thống kê quốc gia Pháp mô tả là “hạn chế”.

Một nhà hàng ở Pháp hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa do Covid-19



Chi tiêu tiêu dùng của Pháp cũng tăng 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2021, bất chấp việc áp dụng lại một số quy định về phòng dịch Covid-19. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tuần đã thông báo về việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong tương lai, với các quán cà phê, quán bar và nhà hàng có thể phục vụ ngoài trời từ ngày 19-5 – giúp phục hồi phần nào nền kinh tế.

Triển vọng phục hồi

Nhìn về phía trước, các nhà kinh tế tin tưởng khả năng phục hồi của nền kinh tế Eurozone trong năm 2021. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn vào cuối quý 2 vì chương trình tiêm chủng cho phép các chính phủ dỡ bỏ những quy định phòng dịch.

Theo Eurostat, đời sống xã hội và hoạt động kinh tế sẽ tăng đáng kể khi các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ có thể hoạt động bình thường trở lại vào mùa hè. Eurostat kỳ vọng nền kinh tế sẽ trở lại mức trước khủng hoảng vào cuối năm nay. Eurostat cũng cho biết giá tiêu dùng của khu vực Eurozone trong tháng 4 đã tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020. Giá năng lượng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng giá tiêu dùng. Eurostat cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đã giảm trong tháng 3 xuống 8,1%, tương đương 13,17 triệu người.

Cuộc khảo sát tâm lý hàng tháng của Ủy ban châu Âu đối với 19 quốc gia thành viên Eurozone lạc quan hơn, tăng lên 110,3 điểm trong tháng 4 so với 100,9 điểm vào tháng 3. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách lãi suất khi chờ đợi sự phục hồi kinh tế của Eurozone.

Tâm trạng lạc quan xuất hiện khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong nửa cuối năm 2021 nhờ việc phân phối vaccine nhanh hơn – hứa hẹn cuộc sống sớm trở lại bình thường. AP dẫn lời bà Lagarde:

“Theo tất cả những gì chúng tôi biết, có vẻ như vào cuối tháng 6, khoảng 70% dân số Eurozone được tiêm vaccine mũi đầu tiên”. Bà Lagarde cho biết không có lý do gì để thay đổi dự báo của ECB về mức tăng trưởng GDP 4% của Eurozone trong cả năm.

Theo UBS Global Wealth Management, tiến độ tiêm chủng cho thấy Eurozone sẽ không kém xa Mỹ và Anh khi nới lỏng các hạn chế. Kế hoạch phục hồi kinh tế đầy tham vọng của Liên minh châu Âu (EU) đang được đẩy mạnh. Một số quốc gia thành viên EU đệ trình kế hoạch khôi phục kinh tế lên ECB trong tuần này để nhận được khoản giải ngân đầu tiên theo Kế hoạch Phục hồi 750 tỷ EUR của EU.

Nguồn SGGP