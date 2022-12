Chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm

(THTG) Tiếp tục các nội dung được đại biểu chất vấn trong phiên làm việc buổi sáng nay, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, các đại biểu có nhiều chất vấn đến kế hoạch sử dụng các trụ sở cũ của các cơ quan tỉnh đã di dời về Trung tâm hành chính công. Hiện nay, có 05 trụ sở đã bố trí cho các ngành khác sử dụng và 07 trụ sở đang để trống. Ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đã giải trình về kế sử dụng các công trình này trong thời gian tới.

Ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang trả lời vấn đề đại biểu đặt ra tại Phiên giải trình. Ảnh: Đoàn Vũ.

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giúp đổi mới diện mạo nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Ông Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang giải trình về việc đầu tư lưới điện, an toàn điện để đảm bảo sản xuất, kinh doanh cho người dân. Theo đó, tỉnh đã đầu tư lưới điện cho 142 xã nông thôn mới, bình quân mỗi xã đầu tư 8,5 tỷ đồng. Hiện nay, lưới điện đã phủ kín đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt, tưới tiêu của người dân. Tuy nhiên, do nhu cầu chuyển đổi từ đất lúa lên đất vườn nên nhu cầu kéo điện tưới tiêu của người dân tăng cao. Do đó, Sở đã phối hợp ngành điện khảo sát, kiểm tra để tránh tình trạng kéo điện về tưới tiêu gây mất an toàn.

Ông Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang giải trình về việc đầu tư lưới điện, an toàn điện để đảm bảo sản xuất, kinh doanh cho người dân. Ảnh: Đoàn Vũ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đặt ra tại Phiên giải trình. Ảnh: Đoàn Vũ.

Sau phần giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, báo cáo giải trình và nêu một số giải pháp lãnh đạo , điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023.

Yến Vân