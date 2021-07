CDC Tiền Giang tiếp nhận máy xét nghiệm Realtime PCR

(THTG) Ngày 10-7, đại viện Sở Y tế , Sở tài chính và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang đã tổ chức tiếp nhận hệ thống máy Realtime PCR, để xét nghiệm SARS-CoV-2, trị giá gần 6,4 tỷ đồng, để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Hệ thống máy Realtime PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: máy chiết tách DNA, RNA từ vi khuẩn, virus để chuẩn bị mẫu xét nghiệm do hãng sản xuất Abbott Molecular – Mỹ, xuất xứ Thụy Sĩ và máy đo tải lượng vi khuẩn, virus bằng phương pháp Realtime PCR do hãng sản xuất Abbott Molecular – Mỹ, có xuất xứ từ Singarpore, công suất cho mỗi lượt xét nghiệm trên 90 mẫu. Ngoài xét nghiệm SARS-CoV-2, máy Realtime PCR có thể dùng để xét nghiệm các loại virut gây bệnh khác: Viêm gan B, C, Sốt rét, Sốt xuất huyết…

Sau khi tiếp nhận, các kỹ sư của Công ty sẽ hướng dẫn lắp ráp máy, hướng dẫn quy trình sử dụng… cho đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên của Trung tâm.

Theo BSCK2 Nguyễn Ngọc Chơn – Giám đốc CDC Tiền Giang, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng máy xét nghiệm Realtime PCR, sẽ đảm bảo việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kịp thời, qua đó thực hiện các biện pháp cách ly, tập trung điều trị, khoanh vùng, dập dịch tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hoàng – CDC Tiền Giang