CDC Tiền Giang tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các trường học  

*** Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm tại các doanh nghiệp tư nhân. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cái Bè giải ngân chương trình vốn chính sách cho người nghèo xã Hòa Hưng. * Xã Tăng Hòa huyện Gò Công Đông tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2024. * Y tế xã Bình Phú huyện Gò Công Tây hoàn thành tiêu chí Y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. * Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho học sinh khó khăn của huyện Cái Bè. * Hội đồng Nhân dân thành phố Mỹ Tho đánh giá kết quả chất vấn và trả lời chất vấn thông qua kỳ họp. * Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông ra quân diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các trường học. * Tiền Giang triển khai cấp mã số vùng trồng cho cây mít. * Nước Sông Hồng vẫn đang dâng cao, người dân Hà Nội và các tỉnh quanh Sông Hồng vẫn trắng đêm chạy lũ. * Vùng mây dông vẫn bao trùm các tỉnh phía Bắc lan rộng đến Đà Nẳng, nhiều tỉnh vẫn còn mưa to. * Các tỉnh tâm bão Yagi, cây xanh, trụ điện vẫn còn ngổn ngang chưa dọn dẹp xong. * Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng thiệt hại tiền tỷ, có hộ hơn 10 tỷ. * Sau bão số 3, Yên Bái, Lào Cai liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở kinh hoàng. * Các cánh đồng rau màu ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận tan nát sau bão. * Chính phủ thống nhất thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương. * Vụ sập cầu Phong Châu: 8 người mất tích, 3 người bị thương. * Hà Nội: Cấm xe tải, xe khách tải trọng trên 0,5 tấn qua cầu Chương Dương. * Bình Định: Một bé tra 2 tháng tuổi mắc bệnh ho gà. * Cựu Vụ trưởng của Ủy ban Dân tộc chiếm đoạt 80 tỷ bị tuyên án chung thân. * Công an thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ liên quan đến nhiều tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn. * Bắc Giang: 1 chủ quán karaoke 10 năm đi kêu oan vì bị cáo buộc môi giới mại dâm cho nhân viên. * Bộ đội Biên phòng Bình Định triệt phá đường dây mua bán người liên tỉnh. * Mỗi ngày thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách hơn 539 tỷ đồng. * Chạo tôm, chả giò Việt Nam lọt top 100 món khai vị ngon nhất thế giới. * Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ thanh tra các cơ sở Bảo trợ xã hội trên toàn quốc. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. * Philippines sẽ không cho Trung Quốc kéo tàu rời khỏi Biển Đông. * Chủ tịch Ngân hàng ADB tuyên bố từ chức. * Triều Tiên tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. * Ông Trump dọa bỏ tù các quan chức gian lận bầu cử. * Rơi trực thăng chở nghi phạm tham nhũng, Giám đốc Cảnh sát quốc gia El Salvardo tử nạn. * Israel tấn công khu vực nhân đạo tại dãi Gaza, ít nhất 40 người thiệt mạng.