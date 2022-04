CDC Tiền Giang kiểm tra việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

(THTG) Ngày 22-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ dưới 12 tại các điểm trường THCS huyện Chợ Gạo.

Đoàn đến kiểm tra việc triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 tại các điểm trường học

Đoàn đã đến các điểm tiêm chủng Trường THCS An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Qươn Long nhằm kiểm tra và giám sát việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh dưới 12 tuổi về: công tác xây dựng kế hoạch điều tra, lập danh sách đối tượng và tổ chức thực hiện buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19; giám sát việc thực hành an toàn tiêm chủng; vận chuyển, bảo quản vắc-xin; giám sát theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm; các hoạt động truyền thông, tuyên truyền cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ hiểu về lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid-19; công tác nhập liệu mũi tiêm lên phần mềm Covid-19…

Vắc xin được sử dụng tiêm cho trẻ là vắc-xin Moderna, liều lượng là 0,25ml/trẻ. Trong đợt này, huyện Chợ Gạo tổ chức 12 điểm tiêm cho trên 2.000 học sinh ở 12 điểm trường. Bác sĩ CK2 Võ Thanh Nhơn – Phó Giám đốc CDC Tiền Giang cho biết, đây là ngày đầu tiên huyện Chợ Gạo tổ chức đồng loạt chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao nhân lực y tế tham gia tiêm chủng, đảm bảo yêu cầu chuyên môn và bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm ngừa Covid-19.

Thanh Hoàng – CDC Tiền Giang