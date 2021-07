CDC Tiền Giang được chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2

(THTG) Ngày 15-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang được cán bộ kỹ thuật hãng Abbott chính thức chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống máy xét nghiệm Real time – PCR, để phục vụ việc xét nghiệm virus SARS – CoV-2.

Để triển khai kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time- PCR, CDC Tiền Giang đã rà soát, sắp xếp lại hoạt động của khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng, nhằm tổ chức phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hướng dẫn kỹ thuật trên máy tách chiết và xử lý mẫu. Ảnh: Thanh Hoàng

Đọc kết quả trên bộ máy khuyếch đại phát hiện SARS- CoV -2. Ảnh: Thanh Hoàng

Được biết, cán bộ kỹ thuật hãng Abbott chuyển giao kỹ thuật toàn bộ quy trình lấy mẫu, tách chiết mẫu và vận hành hệ thống xét nghiệm theo quy định an toàn sinh học của Bộ Y tế cho đội ngũ làm công tác xét nghiệm. Các quy trình thực hiện đến khi có kết quả điều tự động hóa.

Hướng dẫn pha hóa chất. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, ngày 10-7, CDC Tiền Giang đã tiếp nhận hệ thống máy Realtime PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: Máy chiết tách DNA, RNA từ vi khuẩn, virus để chuẩn bị mẫu xét nghiệm do hãng sản xuất Abbott Molecular – Mỹ, xuất xứ Thụy Sĩ và máy đo tải lượng vi khuẩn, virus bằng phương pháp Realtime PCR do hãng sản xuất Abbott Molecular – Mỹ, có xuất xứ từ Singarpore, công suất cho mỗi lượt xét nghiệm trên 90 mẫu. Ngoài xét nghiệm SARS-CoV-2, máy Realtime PCR có thể dùng để xét nghiệm các loại virut gây bệnh khác: Viêm gan B, C, ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết…

Thanh Hoàng – CDC Tiền Giang