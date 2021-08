CDC Mỹ chính thức khuyến cáo tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người đang mang thai

Trong hướng dẫn cập nhật ngày 11/8, CDC Mỹ nêu rõ, tiêm phòng Covid-19 được khuyến nghị cho mọi người từ 12 tuổi trở lên, bao gồm cả những người đang mang thai, đang cho con bú, đang cố gắng mang thai hoặc có thể có thai trong tương lai.

Theo CDC Mỹ, bằng chứng về tính an toàn, hiệu quả của tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong thời kỳ mang thai ngày càng tăng và lợi ích từ tiêm chủng vượt trội hơn bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn hoặc đã biết nào. Dữ liệu cho biết, những lo ngại về sẩy thai do tiêm vaccine sử dụng công nghệ mRNA trong thời kỳ mang thai là không có cơ sở.

(Ảnh minh họa: AP)

Cơ quan này cho biết, những người được tiêm phòng trước khi mang thai 20 tuần có tỷ lệ sẩy thai tương tự như tỷ lệ dự kiến ​​nói chung. CDC Mỹ đồng thời cho biết, những người đang mang thai và mới mang thai gần đây có nhiều khả năng bị bệnh nặng khi mắc Covid-19 hơn so với những người không mang thai. Ngoài ra, những người mang thai mắc Covid-19 có nguy cơ sinh non cao hơn và có nhiều nguy cơ gặp các kết quả thai kỳ bất lợi khác so với những người mang thai không mắc Covid-19.