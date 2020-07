Cây me cổ thụ ngã đè xe ô tô trong mưa lớn tại Tp. Mỹ Tho

(THTG) Khoảng 13 giờ ngày 24-7, một cơ mưa lớn kèm theo gió đã làm ngã đổ cây me cổ thụ trên đường Hùng Vương, phường 1, Tp. Mỹ Tho (gần cổng Bệnh viên Đa khoa Trung tâm Tiền Giang), gây hư hỏng nặng cho xe ô tô đậu gần cổng bệnh viện.

Theo những người xung quanh cho biết, mặc dù gió không lớn, nhưng do bộ rễ cây me đã mục, nên đã dẫn đến tình trạng ngã đổ. Rất may, tại thời điểm cây me đổ ra đường mưa rất to, nên phương tiện lưu thông ít, vì vậy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, cây me ngã đã đè lên xe ô tô đậu dưới lề đường, gây hư hỏng nặng và chiếm gần hết một phần đường Hùng Vương.

Cây me ngã đổ vào xe ô tô, gây hư hỏng nặng.

Bộ rễ cây me đã bị mục

Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho nhanh chóng đến cưa và di dời cây me bị đổ ngã.

Theo chủ xe vào lúc 12 giờ 45 phút, sau khi đưa người vào bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang để khám bệnh, tài xế cho xe đến đậu tại khu vực trên thì xảy ra sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đã cử nhân viên đến dọn dẹp, tạo điều kiện giúp các phương tiện lưu thông qua lại được bình thường.

Bài và ảnh: Phúc Huy