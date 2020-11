Cặp kỳ phùng địch thủ Tom và Jerry tái xuất trên màn ảnh rộng sau 3 thập kỷ

Mới đây, hãng phim Warner Bros đã tung ra teaser trailer của bộ phim “Tom and Jerry”, hay còn được gọi là “Tom and Jerry: The movie” – phim điện ảnh đầu tiên về cặp đôi này được chiếu trên màn ảnh rộng kể từ năm 1992.

Trái với một bộ phim hoạt hình máy tính như nhiều người đồn đoán trước đó, phiên bản Tom và Jerry lần này là sự kết hợp giữa đồ họa máy tính và phim người đóng (live-action), tương tự như chuỗi phim “Alvin and the Chipmunks “từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng các năm 2007, 2011 và 2015.

Trailer mở đầu với đoạn nhạc nhẹ nhàng về tình bạn “Count on me” của Bruno Mars. Sau nhiều năm chành chọe, nay cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thế giới Tom và Jerry đã làm hòa, khăn gói rời khỏi mái nhà chung và bắt đầu hành trình của riêng mình.

Ngay sau đó, trailer chuyển cảnh trên nền nhạc vui tươi đầy sôi động “Juice” của Lizzo với bối cảnh thành phố New York sầm uất và náo nhiệt. Jerry nay trú ngụ tại một khách sạn 5 sao sang trọng, là nơi từng đón tiếp 4 Tổng thống, 3 Giáo hoàng, 2 vị Vua, và nay chuẩn bị tổ chức một đám cưới thế kỷ.

Thế nhưng sự có mặt của chú chuột này là một vấn đề nghiêm trọng đối với khách sạn, có thể dẫn đến tổn thất kinh khủng về danh tiếng cũng như thiệt hại về tài sản của nơi đây. Và thế là cô nhân viên mới Kayla (Chloë Grace Moretz thủ vai) được giao cho nhiệm vụ tìm cách để tống khứ Jerry đi nơi khác.

Thay vì thuê biệt đội diệt chuột chuyên nghiệp, Kayla mang về một anh chàng mèo “mình đầy kinh nghiệm” đối phó với chuột. Không ai khác chính là Tom. Jerry không những không hoảng sợ mà còn khinh khỉnh chọc ngoáy, cười nhạo Tom. Và thế là cuộc chiến mèo – chuột lại nổ ra, kéo theo loạt rắc rối cho khách sạn, và biết bao tình huống dở khóc dở cười.

Bên cạnh “con dâu hụt” nhà Beckham, phim còn có sự tham gia của “cộng sự Người Kiến” Michael Peña và ngôi sao của “Con nhà siêu giàu Châu Á” Ken Jeong.

Với yếu tố hài hước, vui tươi cùng điểm nhấn về hình ảnh và âm nhạc, bầu trời tuổi thơ Tom và Jerry chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành cho mọi thế hệ khán giả.

“Tom and Jerry” dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2021./.

Nguồn vov.vn