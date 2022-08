Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chưa đủ điều kiện để thu phí hoàn vốn.

- Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ 24 thanh thiếu niên cùng 17 xe máy để điều tra làm rõ hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. - Công an thị xã Cai Lậy đang phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh điều tra làm rõ nghi án vợ sát hại chồng xảy ra tại phường 5, thị xã Cai Lậy. - Tiền Giang phát hiện ca nhiễm biến chủng BA.5 của chủng virus Omicron đầu tiên tại phường 5, thành phố Mỹ Tho. - 10 năm phòng chống tham nhũng: 37 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự. - Sau 90 ngày vận hành thử nghiệm, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã phục vụ hơn 2,2 triệu lượt xe, xử lý hơn 50 vụ va chạm, cứu hộ 550 trường hợp gặp sự cố… - Bình Thuận: Cơ quan CSĐT đề nghị xử lý cá nhân, tập thể Sở NN-PTNT liên quan vụ phá rừng - Hơn 250 cửa hàng dừng hoạt động nhưng Bách Hóa Xanh vẫn thu về hơn 70 tỷ đồng mỗi ngày trong 6 tháng đầu năm. - Người nhiễm chủng BA.5 thường ít gặp triệu chứng mất vị giác, khứu giác hoặc khó thở so với các biến chủng nCoV trước đây…