Cảnh sát Giao thông Tiền Giang ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ

(THTG) Cùng với cả nước, từ ngày 15/5 đến ngày 14/6/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, nhằm lập lại trật an toàn giao thông sau đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Tại chốt kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn Phường 10, thành phố Mỹ Tho, chỉ trong thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ, tổ công tác số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang đã dừng và kiểm tra hơn 30 lượt phương tiện, chủ yếu là xe mô-tô hai bánh. Qua kiểm tra, hầu hết người điều khiển phương tiện đều biết được đang có đợt tổng kiểm tra, nên chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu về 4 loại giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông gồm: Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xe. Chính vì vậy, khi bị dừng xe kiểm tra, người điều khiển phương tiện phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đợt tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ lần này, Cảnh sát Giao thông được dừng mọi phương tie65nma2 không cần chỉ ra lỗi. Ảnh: Minh Trí

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang, đợt tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ lần này có nhiều điểm khác hơn những đợt cao điểm trước, cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được dừng mọi phương tiện lưu thông trên đường mà không cần chỉ ra lỗi ban đầu, trong đó đặc biệt chú ý kiểm tra các dấu hiệu vi phạm về ma túy và nồng độ cồn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tiền Giang huy động toàn lực lượng và trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ lần thứ 2 trong năm 2020 này, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – đường sắt và Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép của Bộ Công an.

Kim Nữ