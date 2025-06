Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý 4 nhóm hành vi vi phạm trên cao tốc

*** Thực hiện Kết luận số 167 ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đưa vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, Tỉnh ủy Tiền Giang và Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết về việc thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, Quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh. * Đồng thời công bố quyết định của địa phương về việc thành lập tổ chức Đảng, nhân sự cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp xã phường. * Buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 30/6/2025, tại Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh tỉnh Tiền Giang và được diễn ra theo hình thức: Trực tiếp tại Tỉnh và trực tuyến đến 102 xã, phường mới của tỉnh Đồng Tháp. * Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp sẽ truyền hình trực tiếp buổi Lễ công bố thành lập tỉnh Đồng Tháp trên sóng Truyền hình Tiền Giang và sóng Truyền hình Đồng Tháp. Kính mời Nhân dân và quý khán giả đón theo dõi. * Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang bàn giao Mái ấm Khuyến học cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hậu Thành huyện Cái Bè. * Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã mới Chợ Gạo và Tân Thuận Bình. * Xã Tân Hòa sẳn sàng vận hành mô hình chính quyền xã mới. * Huyện Gò Công Tây triển khai Quyết định nghỉ hưu cho nhiều cán bộ theo Nghị định 178 do sắp xếp tinh gọn bộ máy. * Huyện Cai Lậy triển khai Quyết định nghỉ hưu và chờ nghỉ hưu cho nhiều cán bộ chủ chốt do sáp nhập, tinh gọn và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. * Thành phố Mỹ Tho công bố quyết định sáp nhập các Trường học trên địa bàn phường 2. * Hôm nay thí sinh thi môn tự chọn và bài thi tổ hợp kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. * Một phường ở Hà Nội đốt tài liệu trong đêm trước khi sáp nhập. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp đối tượng kéo sập cửa hàng xóm khi bị nhắc nhở vì hát karaoke gây ồn ào. * Quốc hội thông qua Luật mới, nhà khoa học được loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu. * Giẫm đạp trong ngày thi Tốt nghiệp, ít nhất 29 học sinh ở Cộng Hòa Trung Phi thiệt mạng. * Triều Tiên khánh thành khu du lịch đẳng cấp thế giới. * Kinh tế Mỹ suy giảm bất ngờ vì cuộc chiến thương mại của ông Trump. * Cơ sở hạt nhân của Iran thiệt hại nặng sau không kích của Israel. * Israel từng cân nhắc ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei của Iran.