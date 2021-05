Cảnh sát giao thông bắt đối tượng cướp tài sản giữa đêm khuya

(THTG) Trong ca tuần tra từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 29/4, tổ công tác Cảnh sát giao thông – trật tự, Công huyện Châu Thành xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sau xử lý, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.

Để đảm bảo an toàn cho người vi phạm trong tình trạng đang say rượu, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trong ca tuần tra, Thượng úy Trần Đỗ Nguyên hỗ trợ đưa người say rượu về nhà.

Đối tượng Lê Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Trên đường trở về đơn vị, đoạn qua địa bàn ấp Me, thị Trấn Tân Hiệp, nghe tiếng tri hô của người dân, Thượng uý Nguyên đã kịp thời truy đuổi, khống chế bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Đối tượng khai tên Lê Thanh Sơn, cư trú ấp Đình, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trước đó, đối tượng giật chiếc điện thoại di động của một phụ nữ đi đường trên đường tỉnh 866, đoạn thuộc ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông rồi bỏ chạy. Người phụ nữ vừa tri hô, vừa đuổi theo một đoạn khoảng 1km, khi đến quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, một số người dân xung quanh chặn xe, nhưng Sơn kháng cự để thoát thân. Thượng uý Nguyên cùng người dân tiến hành truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Ngọc Diễm